Politico: Маск полагает, что следующим президентом США будет Вэнс

Маск назвал себя одной из «главных целей для покушений» в США.

Источник: Аргументы и факты

Американский миллиардер Илон Маск в беседе с бывшими коллегами сделал прогноз, что следующим главой Белого дома будет вице-президент США Джей Ди Вэнс, написала газета Politico.

Предприниматель выдвинул такое предположение во время общения с сотрудниками ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), которое он возглавлял. Беседа состоялась 22 ноября и не транслировалась публично.

Кроме того, Маск заявил, что Соединённые Штаты находятся в начале «великого 12-летнего периода». Журналисты уточнили, что речь шла о втором сроке главы Белого дома Дональда Трампа и восьми годах будущего правления Вэнса.

В публикации подчеркивается, что между бизнесменом и вице-президентом США сложились хорошие отношения. Маск также утверждал, что наряду с Трампом и Вэнсом он входит в число людей, которые являются «главными целями для покушений» в Соединённых Штатах.

Напомним, в середине ноября Джей Ди Вэнс отметил, что он подумает по поводу своего участия в президентских выборах. По словам вице-президента, он рассмотрит указанный вопрос после завершения промежуточного голосования в Конгресс США. Вэнс обратил внимание, что также обсудит это с Трампом.

