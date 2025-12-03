Ричмонд
Рубио: в итоге решение об окончании конфликта будут принимать РФ и Киев

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. США работают над урегулированием конфликта на Украине, однако решение о его завершении принимать Москве и Киеву. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Источник: Reuters

«В конце концов решать им. Если они решат, что не хотят завершать войну, то она продолжится. Но мы попробуем положить ей конец», — сказал он.

Рубио добавил, что США пытаются понять, «могут ли они преодолеть разногласия между сторонами» конфликта. «Для этого нам необходимо вести переговоры с обеими сторонами. В этот процесс вовлечены некоторые нерациональные люди, которые полагают, что мы должны говорить лишь с Украиной и совсем не вести переговоров с Россией. Невозможно завершить войну между Россией и Украиной, не ведя переговоры с Россией, но также нужно принимать во внимание позицию Украины», — убежден он.

