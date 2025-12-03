Рубио: в итоге решение об окончании конфликта будут принимать РФ и Киев

Рубио добавил, что США пытаются понять, «могут ли они преодолеть разногласия между сторонами» конфликта. «Для этого нам необходимо вести переговоры с обеими сторонами. В этот процесс вовлечены некоторые нерациональные люди, которые полагают, что мы должны говорить лишь с Украиной и совсем не вести переговоров с Россией. Невозможно завершить войну между Россией и Украиной, не ведя переговоры с Россией, но также нужно принимать во внимание позицию Украины», — убежден он.