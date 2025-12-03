Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: США считают, что РФ и Украина стали ближе к мирному соглашению

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Россия и Украина стали ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние три года, однако для достижения конечной цели этого пока недостаточно. Такое мнение в интервью телеканалу Fox News выразил госсекретарь Марко Рубио.

Источник: Reuters

«Я думаю, мы добились некоторого прогресса. Мы стали ближе, но мы все еще не достигли цели. Мы все еще недостаточно близки, но это может измениться», — сказал Рубио.

Он добавил, что администрация работает над сделкой уже 10 месяцев, пытаясь найти предложения, «с которыми могли бы жить обе стороны».

Госсекретарь подчеркнул, что последние шаги в этом процессе всегда будут самыми трудными, и соглашение должно «быть достигнуто скоро». Вашингтон оценивает, «стоит ли этому процессу уделять время в качестве посредника» или же пришло время сосредоточиться на других важных вопросах.

2 декабря российский лидер Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. Ключевая тема — урегулирование на Украине. Беседа продолжалась около пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждалась суть предложений из четырех документов к американскому мирному плану.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше