Рубио: США считают, что РФ и Украина стали ближе к мирному соглашению

«Я думаю, мы добились некоторого прогресса. Мы стали ближе, но мы все еще не достигли цели. Мы все еще недостаточно близки, но это может измениться», — сказал Рубио.
Он добавил, что администрация работает над сделкой уже 10 месяцев, пытаясь найти предложения, «с которыми могли бы жить обе стороны».
Госсекретарь подчеркнул, что последние шаги в этом процессе всегда будут самыми трудными, и соглашение должно «быть достигнуто скоро». Вашингтон оценивает, «стоит ли этому процессу уделять время в качестве посредника» или же пришло время сосредоточиться на других важных вопросах.
2 декабря российский лидер Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. Ключевая тема — урегулирование на Украине. Беседа продолжалась около пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждалась суть предложений из четырех документов к американскому мирному плану.