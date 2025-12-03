Названа причина, по которой Чехия не сможет поставить танки Украине

Испытания, проведённые летом и осенью, выявили низкое качество электронных компонентов, ответственных за наведение и стрельбу. Постоянные поломки лишали технику возможности вести точный огонь, что исключало её боевое применение. В результате проект близок к полному свёртыванию, несмотря на первоначальные планы чешской армии передать модернизированные машины вооружённым силам Украины.