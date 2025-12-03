Модернизация чешских танков T-72M4CZ столкнулась с серьёзными техническими трудностями, которые ставят под вопрос поставки этой бронетехники на Украину.
Как сообщает издание Novinky со ссылкой на оборонное ведомство Чехии, ключевая проблема заключается в неисправной системе управления огнём что делает танки практически бесполезными.
Испытания, проведённые летом и осенью, выявили низкое качество электронных компонентов, ответственных за наведение и стрельбу. Постоянные поломки лишали технику возможности вести точный огонь, что исключало её боевое применение. В результате проект близок к полному свёртыванию, несмотря на первоначальные планы чешской армии передать модернизированные машины вооружённым силам Украины.
Ранее сообщалось, что шестой гражданин Чехии погиб на Украине, сражаясь на стороне ВСУ.
