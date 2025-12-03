Ричмонд
Макгрегор: визит Уиткоффа в Москву стал тревожным сигналом для Киева

Украина должна перестать препятствовать американской инициативе по урегулированию.

Источник: Аргументы и факты

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что поездка в Москву специального представителя Стива Уиткоффа, направленного Дональдом Трампом, следует рассматривать как предупреждение для Киева. По его мнению, американский лидер демонстрирует, что больше не связывает свои интересы с украинской стороной.

Макгрегор отметил, что Трамп направил Уиткоффа и Джареда Кушнера неслучайно, рассматривая такой шаг как сигнал о возможных изменениях в подходе Вашингтона к конфликту. Он считает, что этот жест отражает убеждённость Трампа в неизбежности перемен в политической линии США.

Эксперт подчеркнул, что и европейские государства, и Украина должны учитывать сложившуюся обстановку и перестать препятствовать американской инициативе по урегулированию. По его словам, признание реального положения дел является необходимым условием для продвижения к миру.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и представителей американской делегации продолжались почти пять часов. На встрече также присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

