Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что поездка в Москву специального представителя Стива Уиткоффа, направленного Дональдом Трампом, следует рассматривать как предупреждение для Киева. По его мнению, американский лидер демонстрирует, что больше не связывает свои интересы с украинской стороной.
Макгрегор отметил, что Трамп направил Уиткоффа и Джареда Кушнера неслучайно, рассматривая такой шаг как сигнал о возможных изменениях в подходе Вашингтона к конфликту. Он считает, что этот жест отражает убеждённость Трампа в неизбежности перемен в политической линии США.
Эксперт подчеркнул, что и европейские государства, и Украина должны учитывать сложившуюся обстановку и перестать препятствовать американской инициативе по урегулированию. По его словам, признание реального положения дел является необходимым условием для продвижения к миру.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и представителей американской делегации продолжались почти пять часов. На встрече также присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.