Страны ЕС приняли предварительное соглашение по запрету импорта газа из РФ

«Сегодня, 3 декабря, председательство в Совете и представители Европарламента достигли предварительного соглашения по регламенту, который предусматривает прекращение импорта российского природного газа», — указано на сайте Совета ЕС.
Согласно документу, запрет будет вводиться постепенно и коснётся как СПГ, так и трубопроводных поставок. Полное прекращение импорта СПГ ожидается к концу 2026 года, а поставки трубопроводного газа из России планируется остановить осенью 2027 года.
Авторы соглашения уточняют, что импорт российского газа будет запрещён через шесть недель после вступления регламента в силу, при этом для действующих контрактов предусмотрен переходный период.
Для долгосрочных соглашений по СПГ запрет вступит в силу 1 января 2027 года в соответствии с 19-м пакетом санкций. Для долгосрочных контрактов на трубопроводный газ из России ограничение начнёт действовать с 30 сентября 2027 года при условии выполнения целей по заполненности газовых хранилищ. В любом случае окончательный срок введения запрета — не позднее 1 ноября 2027 года.
Ранее KP.RU сообщил, что Европа себе в ущерб призывает все страны отказываться от покупки российского газа. ЕС уже понес убытки в сумме 1,3 трлн евро, при этом альянсу не удается восполнить дефицит энергоресурса.