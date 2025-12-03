Ричмонд
Страны ЕС приняли предварительное соглашение по запрету импорта газа из РФ

Запрет Евросоюза на российский газ будет вводиться постепенно.

Источник: Комсомольская правда

Страны Евросоюза согласовали предварительное решение об отказе от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

«Сегодня, 3 декабря, председательство в Совете и представители Европарламента достигли предварительного соглашения по регламенту, который предусматривает прекращение импорта российского природного газа», — указано на сайте Совета ЕС.

Согласно документу, запрет будет вводиться постепенно и коснётся как СПГ, так и трубопроводных поставок. Полное прекращение импорта СПГ ожидается к концу 2026 года, а поставки трубопроводного газа из России планируется остановить осенью 2027 года.

Авторы соглашения уточняют, что импорт российского газа будет запрещён через шесть недель после вступления регламента в силу, при этом для действующих контрактов предусмотрен переходный период.

Для долгосрочных соглашений по СПГ запрет вступит в силу 1 января 2027 года в соответствии с 19-м пакетом санкций. Для долгосрочных контрактов на трубопроводный газ из России ограничение начнёт действовать с 30 сентября 2027 года при условии выполнения целей по заполненности газовых хранилищ. В любом случае окончательный срок введения запрета — не позднее 1 ноября 2027 года.

Ранее KP.RU сообщил, что Европа себе в ущерб призывает все страны отказываться от покупки российского газа. ЕС уже понес убытки в сумме 1,3 трлн евро, при этом альянсу не удается восполнить дефицит энергоресурса.

