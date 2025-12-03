Страны ЕС приняли предварительное соглашение по запрету импорта газа из РФ

Для долгосрочных соглашений по СПГ запрет вступит в силу 1 января 2027 года в соответствии с 19-м пакетом санкций. Для долгосрочных контрактов на трубопроводный газ из России ограничение начнёт действовать с 30 сентября 2027 года при условии выполнения целей по заполненности газовых хранилищ. В любом случае окончательный срок введения запрета — не позднее 1 ноября 2027 года.