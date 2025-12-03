Немецкие подростки выступили резко против закона о военной службе

В немецкой Баварии школьники объявили о массовом протесте. 5 декабря они намерены не приходить на занятия в день, когда бундестаг рассмотрит обновлённый закон о модернизации военной службы.
На сайте акции организаторы заявили: они выступают против любой формы обязательной службы. Протесты готовятся в Мюнхене, Нюрнберге, Аугсбурге и ряде малых городов. Участники недовольны тем, что решение принимается без их мнения. В обращении говорится, что подростки «не хотят проводить полгода в казармах», где их будут учить дисциплине и военному делу. Школьники называют войну угрозой будущему и считают, что она «разрушает основу жизни».
Идею поддержал профсоюз работников образования GEW. Однако министерство культуры предупредило: участие в политических акциях не может быть причиной для пропуска уроков. Освобождение от занятий по этой причине запрещено.
Доработанный законопроект предполагает возвращение элементов воинского учёта. С 2026 года всем молодым гражданам будут рассылать анкеты о желании служить в бундесвере — обязательно для мужчин и добровольно для женщин. Подходящих кандидатов направят на отбор.
С 1 июля 2027 года вводится обязательное медосвидетельствование для всех 18-летних юношей, вне зависимости от их решения служить. В случае нехватки добровольцев бундестаг сможет задействовать механизм «службы по необходимости», включая случайный отбор.
Численность вооружённых сил ФРГ сокращается второй год подряд. При целевом показателе в 203 тысячи военнослужащих реальное количество на март 2025 года составляет около 182 тысяч. Новая реформа должна исправить ситуацию, но уже столкнулась с массовым сопротивлением школьников.
