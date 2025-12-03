Немецкие подростки выступили резко против закона о военной службе

На сайте акции организаторы заявили: они выступают против любой формы обязательной службы. Протесты готовятся в Мюнхене, Нюрнберге, Аугсбурге и ряде малых городов. Участники недовольны тем, что решение принимается без их мнения. В обращении говорится, что подростки «не хотят проводить полгода в казармах», где их будут учить дисциплине и военному делу. Школьники называют войну угрозой будущему и считают, что она «разрушает основу жизни».