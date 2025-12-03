Как Евросоюзу без геополитических рисков выгодно дружить с Казахстаном

— Ранее ЕС заявлял о том, что выделит порядка €12 млрд на стратегические инициативы для Центральной Азии. Можете рассказать о том, куда конкретно пойдут эти деньги, и каковы приоритеты в Казахстане?
— Да, мы говорим об инициативе Европейского Союза, называемой «Глобальные ворота». И в рамках этой инициативы предусмотрены не только деньги непосредственно Европейской комиссии, бюджетные деньги, это в том числе и деньги европейских финансовых институтов, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития. Это также и участие отдельных стран-участниц Европейского Союза и их финансовых институций, которые занимаются непосредственно поддержкой проектов развития в различных странах мира. €12 млрд — основная часть, наибольшая часть направляется как раз на вопросы, связанные с водой, энергией и изменением климата. Это так называемый water-energy-climate change nexus, то есть взаимосвязанные вопросы. Мы говорим где-то примерно о €6,5 млрд, которые выделены на инвестиции в проекты в этой области в Центральной Азии.
Второе направление — это соединяемость, connectivity. Это вопросы транспортной инфраструктуры, которые, возможно, наиболее важны для стран Центральной Азии. Потому что для экономического развития региона крайне важен выход на мировые рынки. В данный момент, да, существуют соединяющие транспортные коридоры. Но они в силу различных причин, иногда в силу экономических причин, в силу политических, геополитических причин, не работают на полную мощность или, может быть, даже не полностью доступны для стран Центральной Азии. Поэтому развитие нового дополнительного коридора, так называемого Срединного коридора или Транскаспийского коридора, крайне важно. И на эти цели выделено €3 млрд, которые затрагивают фактически все страны Центральной Азии. Помимо этого, в проекте участвуют, конечно, страны Закавказья, транзитные страны. Это и Азербайджан, и Грузия, и теперь благодаря достигнутому мирному соглашению — и Армения. И дальше с выходом на Турцию и соединение непосредственно с территорией Европейского Союза.
Остальная часть финансирования предусмотрена на поддержку развития экономической и социальной сферы. Например, если мы говорим про экономику, конечно же, одна довольно-таки важная часть особенности в Центральной Азии, это связано с продовольственной безопасностью, это развитие и поддержка сельского хозяйства. И когда мы говорим о сельском хозяйстве, то это, в том числе, вырастить урожай — это, конечно уже большая важная задача. Но потом сохранить этот урожай, опять же, какая-то первичная переработка, производство уже каких-то окончательных продовольственных товаров и так далее. То есть вся цепочка сельскохозяйственного производства, пищевая цепочка, развитие, укрепление. Опять же, возможность создания условий для того, чтобы производители здесь в Центральной Азии, в том числе в Казахстане, могли бы выходить на европейский рынок с продукцией.
И конечно отдельный специфический проект, в котором страны Центральной Азии участвуют в качестве, скажем так, не только партнеров-получателей какой-то помощи, но непосредственно являясь, можно сказать, акционерами совместного такого предприятия — это обеспечение доступа к интернету в отдаленных регионах, используя спутниковую связь. Это проект, который успешно уже реализовывается здесь в Казахстане.
— Раз уж мы заговорили о Срединном коридоре, скажите, какие барьеры видят ЕС, как главный тормоз для развития этого коридора?
— Я думаю, все-таки одна из основных, скажем, таких причин, создающих все-таки еще барьеры, это то, что, может быть, несогласованность в вопросах, частично связанных с тарифной политикой. (…) То есть различия в национальном законодательстве, которое связано непосредственно, скажем, с транзитным передвижением товаров, с эксплуатацией транспортной инфраструктуры. То есть взаимная гармонизация законодательной базы в сфере транспорта, в таможенной сфере, она крайне важна.
Опять же, когда мы говорим об инфраструктуре, конечно, бетон, асфальт, сталь для рельсов — это все очень важно. Но это не всегда решающее. Можно построить прекрасную автостраду, но если она упрется в таможенный и, скажем, пограничный пункт, где, скажем так, пограничники будут работать с 9.00 до 17.00, и, может быть, ни шатко ни валко, то, я думаю, эту проблему не решит. Нужна взаимная гармонизация работы пограничных и таможенных служб, упрощение процедур, внедрение электронных систем регистрации груза, декларации, таможенных деклараций и так далее. То есть достигнуть того, чтобы, несмотря на присутствие границ, товар мог бы продвигаться без лишних задержек, опираясь только, скажем так, на физическую пропускную способность транспортной сети, я думаю, это один из основных вопросов. И, конечно же, параллельно необходима модернизация транспортной инфраструктуры.
Из таких вопросов, связанных с непосредственно инвестициями, если так можно выразиться, в бетон и в сталь, это пересечение Каспийского моря, недостаточная мощность вот этого транспортного узла, то, что связано с доступными судами, паромная переправа, которая на данный момент не может обеспечить, скажем так, регулярное действие этого коридора. И, конечно же, мы с оптимизмом смотрим на расширение коридора в южной части Кавказа.
— Как Вы считаете, ЕС как-то может помочь странам Центральной Азии ускорить вот этот вот процесс прохождения таможни, и если может, то как?
— Европейский Союз уже участвует в этом процессе благодаря существующей программе «Бомко» по поддержке как раз вот управления границами в Центральной Азии, где вопрос идет, конечно же, как и о внешних границах региона, так и о внутренних границах. Конечно, задача очень сложная, потому что таможенные и пограничные службы, они должны обеспечить, с одной стороны, максимальную безопасность, в особенности, когда мы говорим о регионе, который находится в очень непростом соседстве, когда мы знаем, что существуют какие-то риски, связанные и с терроризмом, и, может быть, какими-то экстремистскими действиями, а в то же самое время необходимо обеспечить максимальную прозрачность границ для легитимного передвижения как людей, так и товаров. Могу сказать, может быть, не до конца мы эти проблемы решили и в Европейском Союзе, на наших внешних границах. То, что, может быть, необходимо, это более четкие политические сигналы со стороны руководства самих стран Центральной Азии, которые вовлечены в одно или другое ответвление этого коридора. Именно смотреть, что там необходимо сделать.
— Какие меры предпринимает ЕС для развития транспортной и инфраструктурной взаимосвязанности ЕС с Казахстаном в рамках европейской инициативы Global Gateway?
— Один очень конкретный проект, который сейчас находится фактически в стадии реализации, — это реконструкция порта Актау. Там выделено финансирование как Европейской комиссии, так и ЕБРР. Так что это просто один из таких примеров.
— Можете подробнее рассказать о дорожной карте взаимодействия между ЕС и странами Центральной Азии и Казахстаном в том числе, и каковы приоритеты на ближайшие годы?
— В Самарканде фактически была совместная декларация лидеров, где именно те основные направления сотрудничества были обозначены. Первый очень важный вопрос — соединяемость, транспортная инфраструктура. Второй очень важный блок вопросов, который там рассматривался, — это конечно же работа над так называемыми критическими минералами, которые крайне важны как для Европейского Союза, так и для стран Центральной Азии. Для так называемого зеленого перехода и конечно же и для цифрового перехода. Поэтому инвестиции в эти сферы, они абсолютно приоритетны. Ну и конечно же мы говорим и об инвестициях в другие производственные сферы экономики, прекрасно понимая то, что задача создания новых рабочих мест в Центральной Азии, в том числе в Казахстане — диверсификация экономики. То есть может быть заточенность не только на добычу каких-то ресурсов и экспорт, по сути, только сырья — нет — дополнительная переработка, создание добавленной стоимости — это крайне важно.
Вы знаете, страны Центральной Азии уникальны тем, что, несмотря на то что находятся в Азии или как Казахстан, в основном в азиатской части Евразийского континента, они являются неотъемлемой частью архитектуры европейской безопасности. Все пять стран являются странами ОБСЕ. Поэтому и наша безопасность, она тоже взаимосвязана. Это не только благополучие материальное, но и безопасность, и, скажем так, физическое благополучие. Поэтому развитие региона, экономическое и социальное развитие региона в том числе важно и для Европейского Союза.
— А какие конкретные инициативы предлагает ЕС для совместного извлечения выгоды из большого спроса на критические материалы?
— Это как раз то, что я уже упомянул. Это все-таки создавать цепочки переработки здесь. И начинать надо с самого главного — понять, что здесь находится. Поэтому один из проектов, который, я думаю, очень важный проект, который реализуется непосредственно в Казахстане, — это создание мощной лаборатории, которая могла бы проводить необходимые анализы, скажем так, тех образцов, той же самой почвы, руды и так далее; определять объем и количество, потенциал разработки тех или иных месторождений, что крайне важно для того, чтобы уже частный бизнес, потому что мы говорим в этом случае о частных инвестициях, мог бы принимать обоснованные решения об инвестициях, о развитии как каких-то добывающих проектов здесь, так и дальнейшей переработки.
Что касается поддержки инвестиций, я могу сказать так, мы призываем компании идти сюда, но это, конечно, решение каждого конкретного частного инвестора, который имеет соответствующую ответственность и обязательство, во-первых, перед своими акционерами, во-вторых, во многих случаях, это и корпоративная, так называемая корпоративно-социальная ответственность в отношении как, может быть, своих сотрудников, так и в отношении потребителей, и, конечно, то, что крайне важно при принятии таких решений, — это ситуация в вопросах инвестиционного климата. Вопросы, которые связаны в том числе с верховенством закона, потому что в бизнес-среде бывают и споры. То есть если нет гарантии, что спор будет разрешен справедливо, при этом я не говорю, что обязательно в пользу инвестора, не обязательно, нет, то действительно будет соблюдена законность. Это, конечно, создает дополнительные риски, которые принимаются в внимание, и помимо всего тоже и репутационные риски. (…) Но я считаю, что потенциал у Центральной Азии огромный, но, может быть, не до конца использованный.
— Скажите, как в Казахстане ЕС будет сочетать расширение экономического партнерства с настойчивой позицией по соблюдению прав, свободы собраний, свободы прессы?
— Это вопросы, которые постоянно присутствуют в нашем диалоге с руководством Казахстана. Я могу сказать, что благодаря тому же самому соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое было заключено, вступило даже в силу 10 лет назад. (…) Там предусмотрен непосредственно специфический диалог по вопросам, связанным как раз с правами человека и с верховенством права. Я могу сказать, что этот диалог ведется весьма открыто и по сути дела. Мы эти вопросы не скрываем. Мы указываем на те репутационные риски для страны, которые, может быть, существующие, скажем так. Я бы сказал, может быть, в Казахстане проблема даже не с законодательством на данный момент. Конечно, это может измениться. Это, конечно, вопрос с применением законодательства. (…) Те инвестиции, которые приходят из Европейского Союза, они все-таки связаны с определенной моделью, например, тех же самых трудовых отношений. (…) Это все-таки и вопросы принесения какой-то корпоративной культуры, которая, помимо всего прочего, предусматривает, в силу различных причин, как это исторически создавалось, но, скажем, уважительное отношение к коллегам, не дискриминацию по половому или религиозному или по какому-то другому признаку.
— Имеются ли какие-то аспекты, которые сейчас вызывают есть тревогу?
— Ну, я могу сказать, что один из вопросов, который, конечно, создает довольно-таки много вопросов, если честно, я до конца не получил всех ответов, и мои коллеги тоже нет. Это, конечно, предложенные изменения в целом пакете законов, связанные с так называемой пропагандой LGBTIQ (ЛГБТ), или как в этих изменениях законов записано, нетрадиционных сексуальных отношений. Я не подвергаю сомнению суверенное право страны какое-то законодательство принимать, но, я думаю, в таком объеме, чтобы это все-таки не нарушало бы основные принципы, которыми страна все-таки декларировала свою приверженность, являясь как членом ООН, то есть подписав ту же самую универсальную декларацию по правам человека, являясь членом ОБСЕ и, соответственно, декларируя свою приверженность так называемым Хельсинским соглашениям.
Поэтому я хотел бы подождать и понять, в каком виде это законодательство будет принято. И, конечно же, это вопрос непосредственно практического применения этого законодательства, то есть трактовка. (…) Так что я бы сказал, это очень конкретный случай, который может создать, опять же, те же самые репутационные риски.
— В целом, как Вы видите роль ЕС в нашем регионе, где сильны китайские, российские проекты? И как Вы считаете, как ЕС может предлагать свои альтернативы, при этом, не провоцируя геополитическую поляризацию?
— Я бы сказал так, преимущество, если можно вообще говорить о каких-то преимуществах, Европейского Союза, в том, что мы не являемся непосредственными соседями и нас очень трудно обвинить в каких-то попытках экспансии за счет стран Центральной Азии, будь то политическая или экономическая экспансия в регионе. Я думаю, наши отношения основываются исключительно на взаимной выгоде. И опять же то, что я упомянул в начале нашего разговора, наши заинтересованности в том, чтобы регион развивался бы стабильно, чтобы здесь царил бы мир и благополучие. Потому что это непосредственно затрагивает в том числе вопросы нашей безопасности.
В то же самое время, конечно, мы понимаем, что здесь присутствуют и другие партнеры, игроки, иногда можно так выразиться. Конечно же, это и Китай, это Российская Федерация. Но это может быть в том числе и США. Может быть, не настолько здесь в Казахстане, в других странах — это опять же и присутствие Японии или Южной Кореи. Я думаю, что самое важное, что те инвестиционные проекты, которые реализуются здесь в Центральной Азии, они все-таки, во-первых, были бы направлены на интересы непосредственно самих стран региона. Да, конечно, ни один инвестор альтруизмом заниматься не будет. Ему важна прибыль. И для него важна возможность репатриировать прибыль, вывести из страны. Это все-таки основа бизнеса.
Опять же, когда мы говорим о вопросах, связанных с развитием транспорта, инфраструктуры, так называемой соединяемости, я бы сказал, что нужды региона в инвестициях во многом превосходят то, что каждый из потенциальных инвесторов может привнести сюда. Мы видим, что с теми же самыми китайскими коллегами, те проекты, которые реализуются, они взаимодополняемы. То есть это один из тех примеров, когда наши интересы абсолютно совпадают и заинтересованность в развитии этого коридора для создания сухопутного соединения между Китаем, особенно если мы говорим о западных регионах Китая, для которых тоже очень важно экономическое и социальное развитие. Если посмотреть даже на географическую карту, то понятно, что, например, использовать путь через Центральную Азию может быть намного выгоднее и быстрее, чем везти в ближайший китайский порт и потом месяц везти вокруг всей Азии, а иногда и вокруг еще и Африки, если там какой-то большой контейнеровоз, для того, чтобы доставить эти товары в Европу. То есть через Центральную Азию это по времени наиболее выгодно, по цене, может быть, не совсем сопоставимо, но, принимая во внимание баланс между скоростью и ценой, очень даже приемлемо.
Поэтому я бы сказал, да, определенная конкуренция имеется, в особенности если мы говорим, конечно же, о выходе на потребительские рынки здесь. (…) Это непосредственная конкуренция. Опять же, в тех вопросах, которые связаны с вопросами развития водного хозяйства, энергетики, приспособлений к изменениям климата, вопрос соединенности, здесь наши интересы в очень многих вопросах совпадают.
— Благодарим Вас за интервью!