Как Евросоюзу без геополитических рисков выгодно дружить с Казахстаном

— Это вопросы, которые постоянно присутствуют в нашем диалоге с руководством Казахстана. Я могу сказать, что благодаря тому же самому соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое было заключено, вступило даже в силу 10 лет назад. (…) Там предусмотрен непосредственно специфический диалог по вопросам, связанным как раз с правами человека и с верховенством права. Я могу сказать, что этот диалог ведется весьма открыто и по сути дела. Мы эти вопросы не скрываем. Мы указываем на те репутационные риски для страны, которые, может быть, существующие, скажем так. Я бы сказал, может быть, в Казахстане проблема даже не с законодательством на данный момент. Конечно, это может измениться. Это, конечно, вопрос с применением законодательства. (…) Те инвестиции, которые приходят из Европейского Союза, они все-таки связаны с определенной моделью, например, тех же самых трудовых отношений. (…) Это все-таки и вопросы принесения какой-то корпоративной культуры, которая, помимо всего прочего, предусматривает, в силу различных причин, как это исторически создавалось, но, скажем, уважительное отношение к коллегам, не дискриминацию по половому или религиозному или по какому-то другому признаку.