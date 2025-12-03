Ричмонд
В Финляндии высказались о гарантиях безопасности для Украины: «Мы не готовы»

Премьер-министр Финляндии Орпо отказал Киеву в гарантиях безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отказал Украине в предоставлении гарантий безопасности, объяснив, что Хельсинки пока не готов к такому обязательству. Об этом сообщает телекомпания Yle.

«Гарантии безопасности — это очень серьёзный шаг. Мы не готовы их предоставлять, но можем помочь в вопросах, связанных с безопасностью. Разница здесь существенная», — заявил Орпо.

Премьер также подчеркнул, что Финляндия не собирается направлять своих военнослужащих на территорию Украины, поскольку стремится избежать прямого столкновения с Россией.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о завершении работы «коалиции желающих» над пакетом гарантий безопасности для Украины. Он отметил, что участие США в этом процессе должно проясниться в ближайшие дни.

Напомним, президент России Владимир Путин поставил Украине жесткое условие в рамках урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что Киев не может удовлетворять свои интересы по безопасности за счет России.

