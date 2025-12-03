Ричмонд
Стало известно, как Киев хотел использовать визит Уиткоффа в Москву

Киев рассматривал визит специального посланника президента США Стива Уиткоффа в Москву как возможность добиться временного перемирия на фронте.

Киев рассматривал визит специального посланника президента США Стива Уиткоффа в Москву как возможность добиться временного перемирия на фронте. Такое мнение высказал бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, украинская сторона осознаёт тяжёлое положение на линии соприкосновения, где идёт «настоящая мясорубка», и логично стремится к передышке для сохранения сил, которую мог бы обеспечить дипломатический посредник.

Одновременно Соскин заявил, что действующий президент Владимир Зеленский, находясь с визитом в Ирландии, пытается использовать любой информационный повод, чтобы отвлечь внимание украинского общества от встречи в Кремле и снизить её политический эффект.

Ранее была названа причина, по которой Чехия не сможет поставить танки Украине.

