«Мне кажется, всё равно вопрос о наступлении мира на земле, на нашей исконной русской земле, в этой войне между псевдогосударством Украина и нами, он будет решаться военным путем в любом случае. Чтобы мы в конце концов ездили в Одессу отдыхать, на пляжах купались. Именно так решается этот вопрос», — заявил Певцов.
Депутат также отмечается, что переговорный процесс сталкивается с серьёзным сопротивлением, и многие «противники» будут стремятся помешать реализации мирного плана.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам, но может добиться целей СВО и военным путём. Глава государства обратил внимание Киева и Европы на неизбежность повторения ситуаций, аналогичных Купянскому сценарию, на других ключевых участках линии соприкосновения.
