Рубио высказался о завершении конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конечное решение по урегулированию конфликта на Украине находится в руках Москвы и Киева.
В интервью Fox News он признал, что если стороны решат не прекращать боевые действия, конфликт продолжится, хотя Соединённые Штаты будут прилагать усилия для её завершения.
Рубио также охарактеризовал этот конфликт как «самый нелогичный», отметив, что в нём, по его мнению, «никто не выигрывает в традиционном смысле».
Ранее была названа причина, по которой Чехия не сможет поставить танки Украине.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.Читать дальше