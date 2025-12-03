Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по Украине

— То, из-за чего они сейчас спорят, — это пространство примерно в 30−50 километров и 20 процентов Донецкой области, которые остаются под контролем Киева. Мы добились некоторого прогресса, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее, — заявил он во вторник, 2 декабря, в интервью каналу Fox News, передает ТАСС.