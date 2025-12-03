Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию украинского конфликта являются оставшиеся под контролем ВСУ 20 процентов территории ДНР.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию украинского конфликта являются оставшиеся под контролем ВСУ 20 процентов территории ДНР.

— То, из-за чего они сейчас спорят, — это пространство примерно в 30−50 километров и 20 процентов Донецкой области, которые остаются под контролем Киева. Мы добились некоторого прогресса, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее, — заявил он во вторник, 2 декабря, в интервью каналу Fox News, передает ТАСС.

Россия получила еще четыре документа, помимо первоначального мирного плана президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, РФ получила документ из 27 пунктов, при этом работы над формулировками и дискуссий с американской стороной не было. Все варианты мирного плана Штатов обсуждались на встрече.

Российский президент Владимир Путин на встрече с американской делегацией сообщил, что Россия с чем-то может согласиться в рамках плана Соединенных Штатов по Украине. Об этом также рассказал Юрий Ушаков.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше