Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию украинского конфликта являются оставшиеся под контролем ВСУ 20 процентов территории ДНР.
— То, из-за чего они сейчас спорят, — это пространство примерно в 30−50 километров и 20 процентов Донецкой области, которые остаются под контролем Киева. Мы добились некоторого прогресса, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее, — заявил он во вторник, 2 декабря, в интервью каналу Fox News, передает ТАСС.
Россия получила еще четыре документа, помимо первоначального мирного плана президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
По его словам, РФ получила документ из 27 пунктов, при этом работы над формулировками и дискуссий с американской стороной не было. Все варианты мирного плана Штатов обсуждались на встрече.
Российский президент Владимир Путин на встрече с американской делегацией сообщил, что Россия с чем-то может согласиться в рамках плана Соединенных Штатов по Украине. Об этом также рассказал Юрий Ушаков.