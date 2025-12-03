Южная Корея считает важными отношения с Россией и собирается поддерживать контакты с РФ, заявил президент республики Ли Чжэ Мён.
«С точки зрения Республики Корея, связи с Россией тоже очень важны», — сказал он.
Ли Чжэ Мён обратил внимание, что отношения двух стран пока развиваются в направлении, которое невыгодно для Сеула. Президент признал, что они остаются «сложными».
Вместе с тем, по словам главы государства, власти Южной Кореи не намерена полностью прекращать общение с РФ.
Напомним, в ноябре 2024 года на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер Владимир Путин отмечал, что давить на Россию бессмысленно. Президент также подчёркивал, что страна всегда открыта для договоренностей с учётом взаимных интересов.