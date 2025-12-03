Напомним, в ноябре 2024 года на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер Владимир Путин отмечал, что давить на Россию бессмысленно. Президент также подчёркивал, что страна всегда открыта для договоренностей с учётом взаимных интересов.