Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Южной Кореи заявил, что Сеул считает важными отношения с Россией

Ли Чжэ Мён назвал «сложными» отношения РФ и Южной Кореи.

Источник: Аргументы и факты

Южная Корея считает важными отношения с Россией и собирается поддерживать контакты с РФ, заявил президент республики Ли Чжэ Мён.

«С точки зрения Республики Корея, связи с Россией тоже очень важны», — сказал он.

Ли Чжэ Мён обратил внимание, что отношения двух стран пока развиваются в направлении, которое невыгодно для Сеула. Президент признал, что они остаются «сложными».

Вместе с тем, по словам главы государства, власти Южной Кореи не намерена полностью прекращать общение с РФ.

Напомним, в ноябре 2024 года на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер Владимир Путин отмечал, что давить на Россию бессмысленно. Президент также подчёркивал, что страна всегда открыта для договоренностей с учётом взаимных интересов.