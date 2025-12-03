Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по украинскому конфликту

«То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30−50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются [под контролем Киева]», — заключил политик в интервью Fox News.
Он добавил, что США добились некоторого прогресса, и Киев получит гарантии безопасности на будущее.
Напомним, ранее в Кремле прошли продолжительные переговоры президента РФ Владимира Путина с делегацией из США. Российский лидер встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, который также является зятем Дональда Трампа. Ключевой темой встречи, продлившейся около пяти часов, стало обсуждение мирного урегулирования на Украине. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, стороны обсудили суть предложений, изложенных в четырёх документах в рамках американского плана.
