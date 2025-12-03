Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по украинскому конфликту

Напомним, ранее в Кремле прошли продолжительные переговоры президента РФ Владимира Путина с делегацией из США. Российский лидер встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, который также является зятем Дональда Трампа. Ключевой темой встречи, продлившейся около пяти часов, стало обсуждение мирного урегулирования на Украине. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, стороны обсудили суть предложений, изложенных в четырёх документах в рамках американского плана.