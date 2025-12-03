Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по украинскому конфликту

Основным пунктом споров в переговорах по урегулированию украинского конфликта является пятая часть территории ДНР, которая сейчас находится под контролем Киева Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в эфире телеканала Fox News.

Источник: Life.ru

«То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30−50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются [под контролем Киева]», — заключил политик в интервью Fox News.

Он добавил, что США добились некоторого прогресса, и Киев получит гарантии безопасности на будущее.

Напомним, ранее в Кремле прошли продолжительные переговоры президента РФ Владимира Путина с делегацией из США. Российский лидер встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, который также является зятем Дональда Трампа. Ключевой темой встречи, продлившейся около пяти часов, стало обсуждение мирного урегулирования на Украине. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, стороны обсудили суть предложений, изложенных в четырёх документах в рамках американского плана.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше