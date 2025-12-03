В Турции объяснили, чего хотят добиться организаторы атак на суда

Атаки на суда, которые находятся в Чёрном море недалеко от берегов Турции, могут предприниматься ради срыва переговоров по украинскому урегулированию. Такое предположение высказал турецкий эксперт по международным отношениям Гекхан Курт.
«Инциденты подобного рода могут рассматриваться как попытка давления на переговорный процесс в момент, когда стороны подошли к этапу, где любое обострение способно осложнить формирование договоренностей, так называемая “чувствительная фаза”», — сказал Курт РИА Новости.
Ранее политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов выдвинул предположение, что заказчиком данных атак может выступать Великобритания.
Официальный представитель правящей Партии справедливости и развития страны Омер Челик заявил, что нападения на корабли в акватории Черного моря вблизи Турции являются угрозой для судоходства и категорически неприемлемы.
При этом президент РФ Владимир Путин назвал пиратством атаки на суда в акватории Черного моря.
Накануне группа хакеров обнаружила украинский след в атаках на суда и обнародовала имена и фото причастных военнослужащих ВСУ.
