США не могли бы вечно финансировать Украину, заявил Рубио

«У некоторых людей было мнение, что нашим подходом должно оставаться безграничное финансирование Украины, сколько потребуется для войны. Это нереалистично. Это не реальность, этого не произойдет», — сказал Рубио в интервью Fox News.
Ранее Белый дом заявил, что администрация перестала финансировать Киев.
