Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США не могли бы вечно финансировать Украину, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. США не могли бы вечно финансировать Украину, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Источник: Reuters

«У некоторых людей было мнение, что нашим подходом должно оставаться безграничное финансирование Украины, сколько потребуется для войны. Это нереалистично. Это не реальность, этого не произойдет», — сказал Рубио в интервью Fox News.

Ранее Белый дом заявил, что администрация перестала финансировать Киев.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше