ЕС принял предварительное решение о поэтапном отказе от импорта российского газа

«Сегодня председательство Совета и представители Европейского парламента достигли предварительного соглашения о регламенте по поэтапному прекращению импорта российского природного газа», — говорится в сообщении.
В Евросовете назвали регламент центральным элементом дорожной карты REPowerEU ЕС, направленной на прекращение зависимости от российской энергии после того, как «Россия стала использовать поставки газа в качестве оружия».
Регламент вводит обязательную предварительную авторизацию поставок и сроки подачи информации: за месяц для российского газа и за пять-семь дней для других стран. Исключения действуют для крупных экспортеров и стран без инфраструктуры для импорта.
Все государства-члены обязаны представить национальные планы диверсификации, а Еврокомиссия будет контролировать их выполнение. Закон предусматривает штрафы за нарушение и возможность временной приостановки запрета при угрозе энергобезопасности. Через два года Комиссия оценит эффективность постановления.
Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что рассчитывает завершить переговоры по новому газовому контракту с Россией до 5 декабря. В противном случае сербская сторона будет рассматривать альтернативные поставки. Вучич подчеркнул, что сроки крайне важны для обеспечения стабильных поставок газа в Сербию.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.