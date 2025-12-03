Ричмонд
ЕС принял предварительное решение о поэтапном отказе от импорта российского газа

Страны Евросоюза достигли предварительного соглашения о прекращении импорта российского природного газа в рамках регламента REPowerEU. Полный запрет вступит в силу к концу 2026 года для СПГ и осенью 2027-го для трубопроводного газа, с переходными периодами для действующих контрактов. Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

Источник: Life.ru

«Сегодня председательство Совета и представители Европейского парламента достигли предварительного соглашения о регламенте по поэтапному прекращению импорта российского природного газа», — говорится в сообщении.

В Евросовете назвали регламент центральным элементом дорожной карты REPowerEU ЕС, направленной на прекращение зависимости от российской энергии после того, как «Россия стала использовать поставки газа в качестве оружия».

Регламент вводит обязательную предварительную авторизацию поставок и сроки подачи информации: за месяц для российского газа и за пять-семь дней для других стран. Исключения действуют для крупных экспортеров и стран без инфраструктуры для импорта.

Все государства-члены обязаны представить национальные планы диверсификации, а Еврокомиссия будет контролировать их выполнение. Закон предусматривает штрафы за нарушение и возможность временной приостановки запрета при угрозе энергобезопасности. Через два года Комиссия оценит эффективность постановления.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что рассчитывает завершить переговоры по новому газовому контракту с Россией до 5 декабря. В противном случае сербская сторона будет рассматривать альтернативные поставки. Вучич подчеркнул, что сроки крайне важны для обеспечения стабильных поставок газа в Сербию.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

