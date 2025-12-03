ЕС принял предварительное решение о поэтапном отказе от импорта российского газа

Страны Евросоюза достигли предварительного соглашения о прекращении импорта российского природного газа в рамках регламента REPowerEU. Полный запрет вступит в силу к концу 2026 года для СПГ и осенью 2027-го для трубопроводного газа, с переходными периодами для действующих контрактов. Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.