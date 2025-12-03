Ричмонд
Рубио: США не могут вечно продолжать поддержку Киева

Вашингтон уже давно обозначил пределы возможной помощи.

Источник: Аргументы и факты

Вашингтон не рассматривает стратегию, предполагающую бесконечное и неограниченное финансирование Украины, поскольку такой подход считают несостоятельным. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио в беседе с американским телеканалом Fox News.

По его словам, в США нередко звучат предложения продолжать выделять Киеву средства в прежних объемах на протяжении всего конфликта, однако нынешняя администрация неоднократно давала понять, что такие масштабы поддержки не могут сохраняться бесконечно.

Рубио подчеркнул, что Вашингтон уже давно обозначил пределы возможной помощи, поскольку ресурсные затраты на этом направлении слишком велики, чтобы оставаться неизменными в долгосрочной перспективе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти прилагают значительные усилия для урегулирования украинского конфликта.

