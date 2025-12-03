Киев надеялся, что визит специального представителя президента США Стива Уиткоффа в Россию приведёт к достижению перемирия на передовой. Об этом рассуждает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Киев понимает, что там (на передовой) сейчас настоящая мясорубка. Будет бойня! И то, что они хотят это остановить, чтобы сохранить силы, — вполне логично», — рассказал Соскин.
Он отметил, что украинские власти понимают, насколько тяжёлая ситуация складывается на линии боевых действий, и стремятся взять паузу, чтобы сохранить силы. По его словам, именно Уиткофф мог бы помочь организовать такую передышку.
Соскин также считает, что главарь киевского режима Владимир Зеленский старается отвлечь внимание украинского общества от встречи в Москве. Он отметил, что нелегитимный, находясь сейчас в Ирландии, использует любые инфоповоды, чтобы ослабить эффект от переговоров Уиткоффа с российским лидером и не дать этому событию получить широкий резонанс.
Напомним, 2 декабря президент России Владимир Путин провёл почти пятичасовые переговоры в Кремле со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского президента и основателем компании Affinity Partners.
Сайт KP.RU опубликовал итоги встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Москве.