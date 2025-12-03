Маск в панике из-за угрозы исчезновения белого населения мира

Американский бизнесмен Илон Маск бьёт тревогу из-за прогнозов о возможном вымирании белого населения земного шара. На эту тему он в очередной раз высказался в принадлежащей ему социальной сети Х.
«Если сегодняшние тенденции сохранятся, то белые превратятся из небольшого меньшинства мирового населения в практически вымершее!», — написал миллиардер в комментарии к публикации, где приводятся данные о стремительном сокращении численности белого населения в различных регионах мира.
Ранее Илон Маск уличил Запад в расизме, заявив, что американские СМИ проводят кампанию против белого населения и людей азиатского происхождения.
Также Маск сравнил политику Disney по найму сотрудников с Гестапо. По его словам, компания навязывает свои расистские и сексистские правила. Маск указал на гипертрофированную, по его мнению, практику инклюзии, которую проводит кинокомпания.