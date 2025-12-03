Япония выделит Украине 25 млн долларов на разминирование

Как отмечается, японская сторона намерена сотрудничать в области разминирования, предоставляя соответствующее оборудование, а также проводя образовательные мероприятия, рассказывая о японских технологиях.
Власти Японии ранее уже оказывали Украине помощь в области обезвреживания мин. Так, украинской стороне передали 4 установки ALIS, позволяющие с большой точностью находить мины, и 50 металлодетекторов. Минобороны Японии направило двух специалистов-саперов в Литву, где они примут участие в обучении украинских военнослужащих.