Япония выделит Украине 25 млн долларов на разминирование

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии выделит Украине грант в размере 4 млрд иен (около $25 млн) для проведения работ по разминированию и оказания медицинской помощи. Как сообщил японский МИД, документами на этот счет обменялись посол Японии на Украине Масаси Накагомэ и глава украинского МВД Игорь Клименко.