Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, как в ЕС пытаются использовать украинский конфликт

Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что часть европейских лидеров намеренно затягивает боевые действия на Украине, чтобы изменить саму архитектуру Евросоюза.

Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что часть европейских лидеров намеренно затягивает боевые действия на Украине, чтобы изменить саму архитектуру Евросоюза. Его позиция прозвучала в комментарии, распространённом РИА Новости.

По словам политика, внутри объединения продвигается линия, направленная на превращение ЕС в военный союз. Он указал, что таким образом Европейская комиссия может получить функции, схожие с полномочиями правительства федеративного государства, без согласия стран-членов. Картайзер отметил, что конфликт затягивается, и это наносит прямой ущерб самой Украине.

Ранее, 30 ноября, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Европа ушла с площадки мирных переговоров по украинской теме, фактически сорвав прежние договорённости. По его словам, европейские структуры не вмешались и не отреагировали, когда после событий «евромайдана» оппозиция заняла правительственные здания сразу после подписания соглашения.

Читайте также: Стало известно, что спор о квартире Ларисы Долиной дошёл до Верховного суда.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше