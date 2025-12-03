Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что часть европейских лидеров намеренно затягивает боевые действия на Украине, чтобы изменить саму архитектуру Евросоюза. Его позиция прозвучала в комментарии, распространённом РИА Новости.
По словам политика, внутри объединения продвигается линия, направленная на превращение ЕС в военный союз. Он указал, что таким образом Европейская комиссия может получить функции, схожие с полномочиями правительства федеративного государства, без согласия стран-членов. Картайзер отметил, что конфликт затягивается, и это наносит прямой ущерб самой Украине.
Ранее, 30 ноября, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Европа ушла с площадки мирных переговоров по украинской теме, фактически сорвав прежние договорённости. По его словам, европейские структуры не вмешались и не отреагировали, когда после событий «евромайдана» оппозиция заняла правительственные здания сразу после подписания соглашения.
Читайте также: Стало известно, что спор о квартире Ларисы Долиной дошёл до Верховного суда.