Итоги продолжительных переговоров президента России Владимира Путина с эмиссарами США были озвучены помощником российского лидера Юрием Ушаковым. По его словам, встреча была содержательной и конструктивной, стороны обсудили ключевые вопросы, включая украинское урегулирование, но конкретные договорённости пока не достигнуты.
Юрий Ушаков сообщил, что беседа прошла с реальной пользой для обеих сторон. Он отметил, что по некоторым вопросам Россия была готова достичь согласия, а другие вызвали критическую оценку.
При этом помощник президента подчеркнул, что стороны договорились не разглашать детали почти пятичасового обсуждения. Известно, что в центре внимания находилось несколько вариантов плана по урегулированию ситуации.
Обсуждались различные подходы к решению конфликта, но единой позиции выработать не удалось. Затрагивалась в ходе разговора и тема территориальных аспектов будущего урегулирования.
Ушаков пояснил, что конкретные формулировки в ходе встречи не рассматривались. Стороны предпочли сосредоточиться на обсуждении самой сути предложений и их принципиальной стороны.
Также стало известно, что Москва получила от американской стороны дополнительные документы. Они дополняют первоначальный план из 28 пунктов, ранее предложенный администрацией Дональда Трампа.
Что касается перспективы личной встречи двух президентов, то она, по словам Ушакова, зависит от дальнейшей работы помощников и дипломатов. Министерства иностранных дел обеих стран должны будут подготовить почву для такого саммита.
В переговорах с американской стороны участвовали спецпосланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Российскую делегацию представляли лично Владимир Путин, его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев.
Сами переговоры в Кремле начались в вечернее время 2 декабря. Перед этим высокопоставленный представитель Белого дома провел неформальную часть визита.
Он отобедал вместе с Кириллом Дмитриевым, а затем совершил с ним прогулку по Красной площади. Это позволило создать рабочий настрой перед основными консультациями.
Накануне этой встречи Владимир Путин высказал свою позицию по украинскому вопросу. Он охарактеризовал происходящее в зоне специальной военной операции как трагедию для украинского народа.
Российский лидер заявил, что эта трагедия стала следствием преступной политики киевских властей. Он обвинил управляющую Киевом, по его выражению, вороватую хунту в безответственности.