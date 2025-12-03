Ричмонд
Котенок: бойцы РФ прорвались на север запорожского села Приморское

По информации военкора, российские военные захватили ряд опорников ВСУ вдоль дороги на Запорожье.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в запорожском селе Приморское российским бойцам удалось прорваться к его северной части, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

Он отметил, что продвижению военнослужащих РФ способствовал плотный туман.

«Используя погодные условия и невозможность использования противником БПЛА, десантники 7 гв. ДШД (г) прорвали оборону противника и продвинулись севернее и восточнее Степногорска и в центре Приморского, прорвавшись к северной части», — написал военкор.

Он сообщил также о занятии российскими военными ряда опорников противника у трассы на Запорожье и продвижении подразделений РФ к расположенному в 12 километрах от Приморского селу Веселянка.

Ранее стало известно о переходе под контроль ВС РФ запорожских сел Доброполье и Зеленый Гай.

