Сопротивление политике Еврокомиссии по Украине растёт в странах Евросоюза, заявил РИА Новости евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. По его словам, сохранить формальное единство союза возможно лишь при отказе от реальных переговоров внутри блока.
Он отметил, что лидеры ЕС прибегают к «дипломатии обиды», чтобы удерживать дисциплину среди 27 государств. «Уже сейчас видно, что некоторые страны отказываются ей следовать, такие как Венгрия и Словакия, а сопротивление в других странах растёт», — сказал депутат.
Картайзер добавил, что в Европарламенте по-прежнему остаётся группа депутатов, выступающих за сохранение диалога с Россией.
Как сообщалось ранее, Вашингтон не планирует придерживаться курса на бесконечное и неограниченное финансирование Украины, поскольку такой подход считают нежизнеспособным. Об этом госсекретарь Марко Рубио рассказал в эфире Fox News.