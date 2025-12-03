Котенок: войска РФ завершили окружение боевиков ВСУ В центре Степногорска

В Запорожской области российские подразделения завершили блокирование украинских боевиков в поселке Степногорск, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
Согласно его сведениям, военнослужащие ВСУ окружены в центральной части поселка. По словам военкора, в настоящее время ведется ликвидация блокированного гарнизона противника.
Котенок сообщил также о продвижении подразделений РФ к северу и востоку от Степногорска.
Кроме того, по информации военкора, российские военные прорвались к северной части села Приморское под Степногорском.