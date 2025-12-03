Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Россия не планирует воевать с Европой, но страна готова защищаться

Россия не планирует начинать войну с европейскими государствами. Несмотря на это, страна будет защищаться, если на нее нападут. Об этом во вторник, 2 декабря, заявил глава России Владимир Путин.

Россия не планирует начинать войну с европейскими государствами. Несмотря на это, страна будет защищаться, если на нее нападут. Об этом во вторник, 2 декабря, заявил глава России Владимир Путин.

— Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться, — добавил он.

Он уточнил, что Москва готова ответить на действия Европы «прямо сейчас» в случае нападения. По словам российского лидера, в данной ситуации «не может быть никаких сомнений», передает РИА Новости.

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в свою очередь считает, что Европейский союз должен изменить подход к украинскому конфликту после заявления Владимира Путина о готовности Москвы отразить атаку Европы.

Кроме того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявил, что Европа готовится к войне с Российской Федерацией и главным вопросом ближайшего времени станет то, удастся ли избежать полного разрушения континента.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше