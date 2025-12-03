Путин: Россия не планирует воевать с Европой, но страна готова защищаться

Россия не планирует начинать войну с европейскими государствами. Несмотря на это, страна будет защищаться, если на нее нападут. Об этом во вторник, 2 декабря, заявил глава России Владимир Путин.
— Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться, — добавил он.
Он уточнил, что Москва готова ответить на действия Европы «прямо сейчас» в случае нападения. По словам российского лидера, в данной ситуации «не может быть никаких сомнений», передает РИА Новости.
Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в свою очередь считает, что Европейский союз должен изменить подход к украинскому конфликту после заявления Владимира Путина о готовности Москвы отразить атаку Европы.
Кроме того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявил, что Европа готовится к войне с Российской Федерацией и главным вопросом ближайшего времени станет то, удастся ли избежать полного разрушения континента.