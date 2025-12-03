Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совмин запретил фурам трех стран ЕС ездить по Беларуси без навигационных пломб

Совмин Беларуси запретил фурам из Литвы, Латвии, Польши ездить без навигационных пломб.

Источник: Комсомольская правда

Совмин запретил фурам трех стран ЕС ездить по Беларуси без навигационных пломб. Это следует из постановления белорусского правительства № 688 от 28 ноября 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В постановлении сказано, что навигационные пломбы в обязательном порядке применяются при ввозе в Беларуси с территорий Польши, Литвы, Латвии товаров автомобильным транспортом. Также применяются в отношении пустых автомобильных транспортных средств международной перевозки, которые зарегистрированы в Евросоюзе.

Кроме того, в документе сказано, что пломбы обязательно накладываются на нарушающие требования законодательства Беларуси о перемещении по территории республики транспортные средства (фуры, тягачи, прицепы, полуприцепы, зарегистрированные в странах-членах Европейского союза). Исключение — случаи обнаружения перечисленных транспортных средств на границе Беларуси и России.

Однако требование об обязательных пломбах на грузовиках из Литвы, Латвии, Польши в некоторых случаях применяться не будет. К примеру, если большегрузы осуществляют доставку товаров в Беларусь из Калининградской области. Также требование не будет действовать в отношении товаров, которые ввозятся в страну через границу Беларуси и РФ. Постановление правительства вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

Тем временем Совмин запретил передвижение фур из ЕС по Беларуси по 31 декабря 2027 года.

Кстати, Литва просит ЕС помочь вернуть фуры и ввести новые санкции против Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации с литовскими фурами, которые застряли в Беларуси: «Люди видят, кто прав, кто виноват».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше