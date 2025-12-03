Совмин запретил фурам трех стран ЕС ездить по Беларуси без навигационных пломб. Это следует из постановления белорусского правительства № 688 от 28 ноября 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В постановлении сказано, что навигационные пломбы в обязательном порядке применяются при ввозе в Беларуси с территорий Польши, Литвы, Латвии товаров автомобильным транспортом. Также применяются в отношении пустых автомобильных транспортных средств международной перевозки, которые зарегистрированы в Евросоюзе.
Кроме того, в документе сказано, что пломбы обязательно накладываются на нарушающие требования законодательства Беларуси о перемещении по территории республики транспортные средства (фуры, тягачи, прицепы, полуприцепы, зарегистрированные в странах-членах Европейского союза). Исключение — случаи обнаружения перечисленных транспортных средств на границе Беларуси и России.
Однако требование об обязательных пломбах на грузовиках из Литвы, Латвии, Польши в некоторых случаях применяться не будет. К примеру, если большегрузы осуществляют доставку товаров в Беларусь из Калининградской области. Также требование не будет действовать в отношении товаров, которые ввозятся в страну через границу Беларуси и РФ. Постановление правительства вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
Тем временем Совмин запретил передвижение фур из ЕС по Беларуси по 31 декабря 2027 года.
Кстати, Литва просит ЕС помочь вернуть фуры и ввести новые санкции против Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации с литовскими фурами, которые застряли в Беларуси: «Люди видят, кто прав, кто виноват».