Совмин запретил фурам трех стран ЕС ездить по Беларуси без навигационных пломб

Однако требование об обязательных пломбах на грузовиках из Литвы, Латвии, Польши в некоторых случаях применяться не будет. К примеру, если большегрузы осуществляют доставку товаров в Беларусь из Калининградской области. Также требование не будет действовать в отношении товаров, которые ввозятся в страну через границу Беларуси и РФ. Постановление правительства вступает в силу через десять дней после официального опубликования.