Дмитрий Демешин: «Хабаровский край — это логистический центр Дальнего Востока»

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин дал интервью телеканалу «Россия 24», в котором рассказал о ключевых точках притяжения инвесторов в регион и развитии инвестиционного потенциала территории. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сегодня Хабаровский край играет стратегическую роль в развертывании России на восток и выступает логистическим центром Дальнего Востока в виду удобства своего географического положения: его омывают два моря — Японское и Охотское, здесь протекает река Амур.
— Конечно, это способствует привлечению инвесторов и повышает их заинтересованность в развертывании масштабных проектов на территории нашего региона, — отметил Дмитрий Демешин.
Помимо этого, Хабаровский край является крупнейшим промышленным регионом. На его территории создана большая портовая инфраструктура, работает множество крупных предприятий, которые выпускают огромное количество разной продукции: от дизельных двигателей и лопастей до истребителей и боевых кораблей.
— Мы намерены удерживать лидерство и развиваться дальше. Так, в этом году Хабаровский край заключил соглашений на ВЭФ на общую сумму более двух триллионов рублей — это рекордный показатель в ДФО, — сказал губернатор.