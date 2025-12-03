Ричмонд
Дмитрий Демешин: «Хабаровский край — это логистический центр Дальнего Востока»

Губернатор рассказал об инвестиционной привлекательности Хабаровского края.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин дал интервью телеканалу «Россия 24», в котором рассказал о ключевых точках притяжения инвесторов в регион и развитии инвестиционного потенциала территории. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Сегодня Хабаровский край играет стратегическую роль в развертывании России на восток и выступает логистическим центром Дальнего Востока в виду удобства своего географического положения: его омывают два моря — Японское и Охотское, здесь протекает река Амур.

— Конечно, это способствует привлечению инвесторов и повышает их заинтересованность в развертывании масштабных проектов на территории нашего региона, — отметил Дмитрий Демешин.

Помимо этого, Хабаровский край является крупнейшим промышленным регионом. На его территории создана большая портовая инфраструктура, работает множество крупных предприятий, которые выпускают огромное количество разной продукции: от дизельных двигателей и лопастей до истребителей и боевых кораблей.

— Мы намерены удерживать лидерство и развиваться дальше. Так, в этом году Хабаровский край заключил соглашений на ВЭФ на общую сумму более двух триллионов рублей — это рекордный показатель в ДФО, — сказал губернатор.