План из 27 пунктов и приветы от Трампа: Ушаков рассказал о переговорах РФ и США

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что переговоры с американской делегацией — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — проходили в закрытом режиме и стороны заранее договорились не раскрывать содержание обсуждений. С российской стороны, помимо помощника российского лидера и самого президента России Владимира Путина, присутствовал и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Что рассказал Ушаков про переговоры с представителями США — в материале «Вечерней Москвы».
Общая оценка переговоров.
Прошедшие в Кремле переговоры оказались долгими и содержательными, они продолжались около пяти часов. По словам Ушакова, беседа позволила подробно обсудить перспективы совместной работы над долгосрочным урегулированием украинского кризиса.
— Весьма полезный, хороший разговор. И конечно, он начался с того, что представители Трампа передали приветы и наилучшие пожелания от своего президента Владимиру Путину. В свою очередь наш президент попросил партнеров передать дружеские приветы Трампу, — рассказал о переговорах российский политик.
Ушаков подчеркнул, что стороны рассмотрели американские документы, ранее переданные Москве: план из 27 пунктов и четыре дополнительных материала. Как он уточнил, обсуждалась не конкретная формулировка, а общая суть предложений: часть идей Москва сочла приемлемой, но по ряду пунктов высказала критику. При этом обе стороны заявили о готовности продолжать диалог.
Территориальные вопросы и перспективы компромисса.
Одной из ключевых тем стали территориальные вопросы, которые Ушаков назвал центральными как для Москвы, так и для Вашингтона. Он пояснил, что компромисс пока не найден: некоторые американские предложения выглядят «более-менее приемлемо», но отдельные формулировки российскую сторону не устраивают. Работа над этими пунктами, по словам Ушакова, будет продолжаться.
Экономическое сотрудничество.
Отдельный блок переговоров был посвящен будущему экономическому взаимодействию России и США. Ушаков напомнил, что о возможных крупных проектах стороны говорили и ранее, а на нынешней встрече подчеркнули: при реальном стремлении к сотрудничеству потенциал здесь «огромный». Однако оно возможно только при политической воле обеих столиц.
— Сейчас было подчеркнуто, что если мы действительно хотим сотрудничать, для чего огромные возможности есть, то нужно уже проявить реальное стремление к этому как в Москве, так и в Вашингтоне, — подчеркнул Ушаков.
Документы, переданные американской стороной.
Ушаков подтвердил, что первый американский документ включал 27 пунктов, а затем в Москву поступили еще четыре доработанных материала. Он отказался раскрывать их содержание, отметив, что все они посвящены долгосрочному мирному решению украинского конфликта.
Помощник президента напомнил, что стороны договорились не разглашать детали, поскольку переговоры носили закрытый характер. Он сообщил, что американская делегация после встречи поехала в посольство, откуда направит доклад в Вашингтон, а затем лично доложит президенту Дональду Трампу.
Обсуждение роли Европы и альтернативных инициатив.
По словам Ушакова, президент России дал оценку «деструктивным действиям» европейских стран, выступающих с собственными альтернативными инициативами.
— Наш президент, естественно, дал оценку тем деструктивным действиям, которые в контексте урегулирования мы видим со стороны европейцев, — сказал помощник российского лидера.
Личное участие Джареда Кушнера и Уиткоффа.
Ушаков отметил, что Джаред Кушнер, хоть и считается новым лицом в российско-американских переговорах, ранее работал со Стивеном Уиткоффом на Ближнем Востоке и участвовал в подготовке документов по Украине. Он назвал американских представителей опытными и подчеркнул, что контакт с ними был налажен.
Ушаков заявил, что переговоры «точно не отдалили» позиции Москвы и Вашингтона, хотя впереди большая работа. Стороны договорились продолжать контакты на уровне помощников и представителей ведомств. Возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, по его словам, будет зависеть от прогресса текущей работы.
После анализа переговоров в столице США контакт между сторонами продолжится по телефону.
— Вернутся коллеги домой, обсудят те вопросы, которые сегодня затрагивались, и затем, как я полагаю, они выйдут на нас по телефону, мы продолжим обсуждение, — приводит слова Ушакова сайт Кремля.
Дмитриев ранее говорил, что 2 декабря — важный день для мира между Россией и Украиной. Политолог Юрий Светов рассказал, могли ли быть достигнуты важные договоренности на встрече.