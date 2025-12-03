План из 27 пунктов и приветы от Трампа: Ушаков рассказал о переговорах РФ и США

Одной из ключевых тем стали территориальные вопросы, которые Ушаков назвал центральными как для Москвы, так и для Вашингтона. Он пояснил, что компромисс пока не найден: некоторые американские предложения выглядят «более-менее приемлемо», но отдельные формулировки российскую сторону не устраивают. Работа над этими пунктами, по словам Ушакова, будет продолжаться.