Орпо: Финляндия не будет давать гарантии безопасности Украине

Финляндия не намерена предоставлять Украине гарантии безопасности. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, сообщает финское издание Yle.
По его словам, вопрос гарантий безопасности является крайне серьёзным.
«Мы не готовы давать такие гарантии, однако можем оказать помощь в организации систем безопасности», — рассказал Орпо, отметив существенную разницу между этими двумя подходами.
Отвечая на вопрос о возможности отправки финских военнослужащих на Украину, премьер заявил, что Хельсинки стремится избежать прямого конфликта с Москвой.
Ранее стало известно, что Финляндия присоединилась к морской коалиции, возглавляемой Британией и Норвегией, по развитию (ВМС) Украины.
16 декабря в Хельсинки будет проходить первый саммит лидеров стран восточного фланга НАТО.