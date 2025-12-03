Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орпо: Финляндия не будет давать гарантии безопасности Украине

При этом финны собираются помогать украинцам в организации систем безопасности, сказал премьер страны.

Источник: Аргументы и факты

Финляндия не намерена предоставлять Украине гарантии безопасности. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, сообщает финское издание Yle.

По его словам, вопрос гарантий безопасности является крайне серьёзным.

«Мы не готовы давать такие гарантии, однако можем оказать помощь в организации систем безопасности», — рассказал Орпо, отметив существенную разницу между этими двумя подходами.

Отвечая на вопрос о возможности отправки финских военнослужащих на Украину, премьер заявил, что Хельсинки стремится избежать прямого конфликта с Москвой.

Ранее стало известно, что Финляндия присоединилась к морской коалиции, возглавляемой Британией и Норвегией, по развитию (ВМС) Украины.

16 декабря в Хельсинки будет проходить первый саммит лидеров стран восточного фланга НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше