Хоценко в прямом эфире подвёл итоги работы — 2025

Губернатор Омской области провёл традиционный прямой эфир в рамках программы «Хоценко о важном», в ходе которого ответил на многочисленные вопросы жителей региона.
Трансляция велась на ключевых телевизионных и радиовещательных площадках области, а также в социальных сетях региональных СМИ. За время эфира кол-центр принял десятки обращений, которые были систематизированы и переданы главе региона для дальнейшей работы.
Готовность к зиме.
Первой и одной из самых важных тем эфира стала готовность региона к отопительному сезону. Виталий Хоценко сообщил, что Омская область впервые с 2013 года обеспечила стопроцентное получение паспортов готовности всеми муниципалитетами, включая Омск. Однако, отметил губернатор, износ тепловых сетей достигает 80%, что требует системной модернизации.
«С 2025 года мы участвуем в программе “Модернизация коммунальной инфраструктуры” нацпроекта “Инфраструктура для жизни”, — сказал Хоценко. — В текущем году на эти цели направлено 851 млн руб., из которых 533 млн поступили из федерального бюджета».
В Омске за счёт дополнительных вложений Тепловой компании капитально отремонтировано более 50 км теплосетей с использованием современных материалов. Эти меры должны обеспечить стабильное прохождение зимнего периода и повысить надёжность теплоснабжения.
Дорожная «революция».
Особое внимание в эфире было уделено дорожному хозяйству. 2025 год стал одним из наиболее результативных для региона — объём выполненных работ превысил плановые показатели на 20%. Всего в области обновлено 180 км дорог. Среди ключевых объектов: участки трассы Тобольск — Тара — Томск в Тевризском районе, дорога Омск — Одесское — граница Казахстана, направление Крутинка — Называевск, дорога Омск — Русская Поляна.
Общий объём дорожного фонда составил более 19 млрд руб., включая 5,1 млрд федеральных средств. На содержание дорог в 2025 году направлено 2,8 млрд руб., что позволило выполнить ямочный ремонт на площади более 190 тыс. кв. метров и установить более 1700 новых дорожных знаков.
Жить с комфортом.
Губернатор отметил высокую активность жителей в вопросах благоустройства — через социальные сети поступило более 25 тыс. обращений с предложениями и идеями. Ярким примером успешного сотрудничества стал проект «Зори Тевриза», победивший во всероссийском конкурсе Минстроя России «Малые города». На его реализацию привлечено более 95 млн руб. федеральных средств.
В 2025 году в регионе обновляются 84 общественных пространства, из которых 81 находится в муниципальных районах. В Омске внимание привлекают пешеходная аллея в границах улиц Энергетиков — Химиков и пляж «Центральный-2», оборудованный зонами отдыха и адаптированной инфраструктурой для маломобильных групп населения.
Приоритеты развития.
Особое ожидание связано с предстоящим статусом Омска как Культурной столицы России в 2026 году. В программу мероприятий войдут более тысячи событий, из них 150 — ключевых. Открытие программы запланировано на 15 декабря текущего года.
Губернатор поддержал инициативу проведения фестиваля для творческой молодёжи, подчеркнув важность вовлечения новых поколений в культурную жизнь региона.
Отдельное внимание в эфире было уделено социальной инфраструктуре. Лицей «Альфа» в Усть-Ишиме стал 20-й школой, отремонтированной в рамках президентской программы. До 2027 года планируется обновить более 70 школ региона на сумму свыше 6 млрд руб.
В Усть-Ишимском районе продолжается восстановление после паводка 2024 года: ведётся капитальный ремонт школ, строятся новые ФАПы и устанавливаются модульные клубы.
Один эфир — десятки тем.
Губернатор обратил особое внимание на рост мошеннических схем и распространение фейковой информации.
«В 2025 году ущерб от мошенничества превысил 1,5 млрд руб., — сообщил Хоценко. — Призываю доверять только официальным источникам и не раскрывать коды и пароли незнакомцам».
Отвечая на вопрос о работе своей команды, Хоценко отметил, что считает коллектив живым организмом, который должен быть выносливым.
«При формировании команды мы руководствуемся принципом выбирать сильнейших, — сказал губернатор. — Кто-то уходит, не выдерживая темпов, кого-то переводят на повышение».
Прямой эфир продемонстрировал, что формат открытого диалога позволяет не только информировать жителей о достижениях и планах, но и оперативно реагировать на самые острые проблемы региона. Все поступившие обращения взяты на контроль и будут отработаны в установленные сроки.