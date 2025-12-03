Лебедев: полигон ВСУ попал под удар в Запорожской области

В Запорожской области нанесен удар по полигону ВСУ, сообщил в среду в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, под удар попал полигон противника в окрестностях города Вольнянск.
«Есть попадание по полигону севернее Вольнянска (Запорожская область) — качественный прилет в обед 2 декабря, много погибших и раненых», — написал координатор подполья.
По его словам, на пораженном полигоне были замечены зарубежные медики. Лебедев предположил, что они приехали с целью изъятия органов у попавших под удар боевиков ВСУ.
Напомним, накануне стало известно о нанесении удара по полигону ВСУ в Одесской области.