В Париже отменили новогодний концерт на Елисейских полях

Новогодний концерт на Елисейских полях отменён по причинам безопасности, сообщило телеканалу BFMTV руководство столицы. Организаторы уточнили, что выступление запишут заранее и покажут в вечернем эфире 31 декабря. Фейерверк при этом решили сохранить.