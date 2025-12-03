В Париже отменили новогодний концерт на Елисейских полях

Новогодний концерт на Елисейских полях отменён по причинам безопасности, сообщило телеканалу BFMTV руководство столицы. Организаторы уточнили, что выступление запишут заранее и покажут в вечернем эфире 31 декабря. Фейерверк при этом решили сохранить.
Мэр округа пояснил, что прошлогодний масштаб празднования продемонстрировал: Елисейские поля не рассчитаны на столь большое скопление людей, поэтому формат мероприятия пришлось изменить.
Ранее сообщалось, что во Франции двух подростков задержали по обвинению в подготовке таракта.