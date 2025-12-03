Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Париже отменили новогодний концерт на Елисейских полях

Власти Парижа отказались от проведения живого концерта 31 декабря, но фейерверк состоится.

Источник: Аргументы и факты

Новогодний концерт на Елисейских полях отменён по причинам безопасности, сообщило телеканалу BFMTV руководство столицы. Организаторы уточнили, что выступление запишут заранее и покажут в вечернем эфире 31 декабря. Фейерверк при этом решили сохранить.

Мэр округа пояснил, что прошлогодний масштаб празднования продемонстрировал: Елисейские поля не рассчитаны на столь большое скопление людей, поэтому формат мероприятия пришлось изменить.

Ранее сообщалось, что во Франции двух подростков задержали по обвинению в подготовке таракта.