Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филиппо: Макрон специально принял Зеленского на фоне визита Уиткоффа в РФ

Президент Франции всеми силами пытался показать, что он на стороне Украины, отметил французский политик.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон всеми силами пытался показать в ходе визита Владимира Зеленского в Париж, что он на его стороне, на фоне поездки спецпосланника главы США Стива Уиткоффа в Россию, считает французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это была встреча проигравших, встреча отчаявшихся, однако, как видно на пресс-конференции, Макрон всеми силами показывал, что он на стороне Зеленского, что он не хочет мира. И не прочь саботировать усилия», — отметил Филиппо на своем YouTube-канале.

Он добавил, что команда американского президента Дональда Трампа не оставит Зеленскому никаких шансов, о чем свидетельствует скорость, с которой был организован визит Уиткоффа в Москву.

«Вот что является настоящей проблемой для Макрона, европейских ястребов, и для Зеленского, который тоже хочет, потому что только благодаря этому он остается у власти», — подчеркнул французский политик.

По его мнению, переговоры Макрона и Зеленского «оказались еще более безумными, чем можно было ожидать», и стали «примером плавания против течения».

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше