Президент Франции Эммануэль Макрон всеми силами пытался показать в ходе визита Владимира Зеленского в Париж, что он на его стороне, на фоне поездки спецпосланника главы США Стива Уиткоффа в Россию, считает французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Это была встреча проигравших, встреча отчаявшихся, однако, как видно на пресс-конференции, Макрон всеми силами показывал, что он на стороне Зеленского, что он не хочет мира. И не прочь саботировать усилия», — отметил Филиппо на своем YouTube-канале.
Он добавил, что команда американского президента Дональда Трампа не оставит Зеленскому никаких шансов, о чем свидетельствует скорость, с которой был организован визит Уиткоффа в Москву.
«Вот что является настоящей проблемой для Макрона, европейских ястребов, и для Зеленского, который тоже хочет, потому что только благодаря этому он остается у власти», — подчеркнул французский политик.
По его мнению, переговоры Макрона и Зеленского «оказались еще более безумными, чем можно было ожидать», и стали «примером плавания против течения».