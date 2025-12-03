Губернатор Свердловской области рассказал о перспективах развития региона.

Не менее важным считают свердловчане развитие ЖКХ. Охват проектов в этой сфере огромный: от строительства водоочистных сооружений в Первоуральске и Нижнем Тагиле до создания по всей Свердловской области предприятий, специализирующихся на сортировке твердых бытовых отходов. Кроме того, улучшилась ситуация с подготовкой к отопительному сезону. Если осенью 2024 года документов, подтверждающих, что объекты готовы к эксплуатации в зимних условиях, не было у 38 муниципалитетов, то в 2025-м проблемы возникли только на четырех территориях, на подготовку оборудования к осенне-зимнему периоду направлено 13,5 миллиарда рублей.