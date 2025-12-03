Губернатор Свердловской области рассказал о перспективах развития региона.

Первую большую прямую линию провел губернатор Свердловской области Денис Паслер. Общение с земляками продолжалось почти четыре часа.
Понятно, что в прямом эфире обсудить все проблемы невозможно, однако ни одна не останется без внимания, заверили в администрации губернатора. Денис Паслер успел ответить на полусотню вопросов, актуальных не только для собеседника, но и для всех свердловчан. Одна из важных тем — газификация. По информации главы региона, 20 лет назад голубым топливом пользовались владельцы около 45 процентов жилых домов, а сейчас — 70−73 процента.
По количеству подключений в 2025 году мы бьем рекорды минувшего десятилетия, но работы в этом направлении по-прежнему много. В областном бюджете заложены деньги на газификацию и строительство распределительных сетей. Большой объем выполнен по так называемым социальным подключениям — многодетные семьи, педагоги, участники специальной военной операции, ветераны получают компенсацию затрат. В нынешнем году на социальную газификацию из областного бюджета выделено 900 миллионов рублей. Бывает, собственникам компенсируется до 90 процентов расходов.
С начала действия программы к газу подключили более 41,5 тысячи домовладений. По инициативе главы региона проект планируется расширить, в частности, обеспечить техническую возможность присоединения почти 140 тысяч частных домовладений.
Не менее важным считают свердловчане развитие ЖКХ. Охват проектов в этой сфере огромный: от строительства водоочистных сооружений в Первоуральске и Нижнем Тагиле до создания по всей Свердловской области предприятий, специализирующихся на сортировке твердых бытовых отходов. Кроме того, улучшилась ситуация с подготовкой к отопительному сезону. Если осенью 2024 года документов, подтверждающих, что объекты готовы к эксплуатации в зимних условиях, не было у 38 муниципалитетов, то в 2025-м проблемы возникли только на четырех территориях, на подготовку оборудования к осенне-зимнему периоду направлено 13,5 миллиарда рублей.
Вопрос Марины Кулешовой из Нижней Салды о сроках строительства в городе новой магистральной теплотрассы порадовал главу региона приведенными аргументами.
— Хорошо, когда люди активны и осведомлены о важнейших векторах развития своего муниципалитета, — отметил Денис Паслер. — Чтобы вывести из оборота устаревшую неэффективную котельную, нужно построить большую магистраль и переключить нагрузку с одного источника на другой. Жители правы: новая котельная снизит убытки, потери уменьшатся, надежность повысится.
Кстати, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Свердловской области провели капитальное обновление коммунальных сетей в 18 муниципалитетах. Общая протяженность восстанавливаемых участков превысила 67 километров, качество предоставляемых услуг улучшилось почти у 480 тысяч человек.
Наиболее активными во время прямой линии оказались жители Екатеринбурга, Первоуральска и Нижнего Тагила. Их интересовали не только вопросы ЖКХ или транспорта, но и благоустройство дворов, парков и улиц. Неожиданным участником разговора стал юный спортсмен Владимир Орел из Екатеринбурга. Девятилетний мальчик сумел дозвониться до губернатора и попросил обустроить баскетбольные площадки на дворовых территориях.
— Правильные приоритеты: не игры, компьютер, а спорт! Молодец! Площадки для баскетбола должны быть, — сказал Денис Паслер и пожелал уральцам всегда придерживаться активной жизненной позиции.
Кстати.
Впервые для регистрации и обработки звонков на прямую линию специалисты использовали возможности искусственного интеллекта. Через платформу обратной связи на портале госуслуг поступило более 2,8 тысячи обращений, операторы кол-центра приняли свыше 1,6 тысячи звонков и более двух тысяч текстовых сообщений. Все вопросы взяты на контроль.