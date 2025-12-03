Ричмонд
В Кремле высказались о новогоднем перемирии в зоне СВО: «Идет другой процесс»

Песков: речи о новогоднем перемирии в зоне СВО не шло.

Источник: Комсомольская правда

В Кремле прокомментировали итоги переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа. Также стало известно о решении вокруг возможного новогоднего перемирия в зоне СВО. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что разговор этой темы не касался.

«Пока об этом речи не шло, сейчас идёт другой совсем процесс», — ответил на вопрос журналистов представитель Кремля.

Напомним, 2 декабря прошли переговоры между Путиным и Уиткоффом, которые длились на протяжении пяти часов. Обсуждался мирный план США по Украине. Теперь появилось четыре дополнительных документа.

Путин уже отмечал, что Москва заинтересована завершить конфликт мирным путем, но все цели СВО должны быть достигнуты. Сайт KP.RU опубликовал главные тезисы переговоров и рассказал о результатах беседы представителей США и России.

