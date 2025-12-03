Стало известно о белорусских корнях зятя Трампа Джареда Кушнера

Стало известно, что Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа и муж Иванки Трамп, имеет корни, связанные с белорусским партизанским движением. Об этом сообщило издание «Sputnik Беларусь».
По данным журналистов, семья Кушнера происходила из Новогрудского гетто, куда попала в 1941 году. Один из предков предпринимателя, Зейдель Кушнер, сумел вместе с дочерьми совершить побег и уйти в лес. Там они присоединились к партизанскому отряду Бельских, который занимался спасением людей и участвовал в операциях против оккупационных сил.
В отряде дочь Зейделя, Рая, познакомилась с будущим супругом Йозефом Берковичем. Перед эмиграцией в США мужчина взял её фамилию. Их сын Чарльз впоследствии стал миллионером, а его сын Джаред женился на Иванке Трамп, войдя в семью действующего на тот момент главы Белого дома.
2 декабря Джаред Кушнер присутствовал на переговорах президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. По итогам встречи компромисс по американскому мирному плану достигнут не был. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, основным препятствием остаётся территориальный вопрос, хотя часть предложений Вашингтона названа «более-менее приемлемой».
