Стало известно о белорусских корнях зятя Трампа Джареда Кушнера

По данным журналистов, семья Кушнера происходила из Новогрудского гетто, куда попала в 1941 году. Один из предков предпринимателя, Зейдель Кушнер, сумел вместе с дочерьми совершить побег и уйти в лес. Там они присоединились к партизанскому отряду Бельских, который занимался спасением людей и участвовал в операциях против оккупационных сил.