Котенок: бойцы РФ вышли на ближние подступы к Лукьяновскому у Степногорска

Военкор сообщил также о продвижении российских военных к Веселянке.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российские бойцы подходят к селу Лукьяновское под Степногорском, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Восточнее Степногорска наши подразделения совершили рывок и вышли на ближние подступы к Лукьяновскому», — написал он.

Котенок сообщил также о продвижении подразделений РФ к селу Веселянка.

Ранее стало известно о прорыве российских бойцов к северной части села Приморское под Степногорском. Также сообщалось о занятии подразделениями РФ ряда опорников ВСУ вдоль проходящей в районе Приморского дороги на Запорожье.