Котенок: бойцы РФ вышли на ближние подступы к Лукьяновскому у Степногорска

В Запорожской области российские бойцы подходят к селу Лукьяновское под Степногорском, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Восточнее Степногорска наши подразделения совершили рывок и вышли на ближние подступы к Лукьяновскому», — написал он.
Котенок сообщил также о продвижении подразделений РФ к селу Веселянка.
Ранее стало известно о прорыве российских бойцов к северной части села Приморское под Степногорском. Также сообщалось о занятии подразделениями РФ ряда опорников ВСУ вдоль проходящей в районе Приморского дороги на Запорожье.