Госсекретарь США Рубио раскрыл ключевой пункт спора в переговорах по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио раскрыл один из ключевых спорных моментов на переговорах по урегулированию украинского конфликта.
В интервью Fox News он заявил, что центральным предметом разногласий остаётся территория площадью примерно 30−50 километров, составляющая около 20% ДНР, которая до сих пор контролируется Киевом.
По словам Рубио, американская сторона пытается выяснить и уже достигла некоторого прогресса в определении условий, которые могли бы быть приемлемы для Украины и обеспечили бы ей гарантии безопасности в будущем.
Ранее сообщалось, что Рубио высказался о завершении конфликта на Украине.
