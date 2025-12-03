Трамп выступит с заявлением в среду

В среду, 3 декабря, президент США Дональд Трамп выступит с заявлением для прессы. Об этом сообщил Белый дом, опубликовав его расписание.
Ожидается, что его выступление состоится в 14:30 по местному времени (22:30 по московскому времени).
В тот же день президент также примет участие в церемонии фотографирования со стажерами Белого дома.
Напомним, ранее в Москве российский лидер Владимир Путин принял специального представителя главы Белого дома Стива Уиткоффа. Встреча продолжалась почти пять часов.
Позднее Трамп заявил, что американские власти прилагают значительные усилия для урегулирования украинского конфликта.
