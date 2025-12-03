Рубио сомневается в способности Европы разрешить украинский кризис

Рубио отметил, что США вынуждены вмешиваться в урегулирование, поскольку другие мировые игроки не располагают достаточными возможностями для осуществления необходимого воздействия. Несмотря на значительные усилия европейских стран, они не смогли продемонстрировать эффективный подход к решению украинского кризиса.
«Мы вовлечены только потому, что мы единственные, кому это под силу. Европейские страны? Этого не может сделать никто не в мире», — приводит его слова Fox News.
Ранее сообщалось, что переговоры по урегулированию на Украине возглавили зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф, а не госсекретарь Марко Рубио. Именно эта пара после встреч в Майами в октябре согласовала с российским представителем Кириллом Дмитриевым первоначальный план из 28 пунктов. Позже Рубио помог его переработать.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.