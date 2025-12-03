Рубио сомневается в способности Европы разрешить украинский кризис

Ранее сообщалось, что переговоры по урегулированию на Украине возглавили зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф, а не госсекретарь Марко Рубио. Именно эта пара после встреч в Майами в октябре согласовала с российским представителем Кириллом Дмитриевым первоначальный план из 28 пунктов. Позже Рубио помог его переработать.