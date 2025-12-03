Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио сомневается в способности Европы разрешить украинский кризис

Европейские страны не способны самостоятельно справиться с урегулированием украинского конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность в ведущей роли Штатов в решении данной проблемы, сославшись на уникальность американской компетенции и ресурсов.

Источник: Life.ru

Рубио отметил, что США вынуждены вмешиваться в урегулирование, поскольку другие мировые игроки не располагают достаточными возможностями для осуществления необходимого воздействия. Несмотря на значительные усилия европейских стран, они не смогли продемонстрировать эффективный подход к решению украинского кризиса.

«Мы вовлечены только потому, что мы единственные, кому это под силу. Европейские страны? Этого не может сделать никто не в мире», — приводит его слова Fox News.

Ранее сообщалось, что переговоры по урегулированию на Украине возглавили зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф, а не госсекретарь Марко Рубио. Именно эта пара после встреч в Майами в октябре согласовала с российским представителем Кириллом Дмитриевым первоначальный план из 28 пунктов. Позже Рубио помог его переработать.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше