Politico: НАТО может отказаться от регулярных пакетов помощи Украине

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Страны НАТО рассматривают идею отказа от выделения регулярных пакетов помощи Киеву на 500 миллионов долларов в рамках инициативы PURL, чтобы сделать ее более гибкой, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов НАТО.

Источник: © РИА Новости

Издание пишет, что союзники по НАТО ищут способы сделать программу PURL более устойчивой.

«Одним из вариантов было бы устранение необходимости для регулярных пакетов на 500 миллионов долларов, что могло бы позволить странам выделять деньги более гибко, тогда, когда они этого захотят», — пишет издание.

Конечным целями такой идеи называется продолжение поставок оружия Украине и усиление ее позиций на переговорах.

Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания Штатами прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

