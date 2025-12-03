Ричмонд
Маск предупредил об угрозе вымирания белого населения Земли

Предприниматель Илон Маск заявил, что белое население Земли может исчезнуть. Так он прокомментировал в соцсети X утверждение группы инвесторов Wall Street Apes о том, что «белые люди являются меньшинством».

Источник: Life.ru

«Если нынешние тенденции сохранятся, белые, которые сегодня составляют небольшую часть мирового населения, практически исчезнут!» — пишет Маск.

Wall Street Apes приводит данные без указания каких-либо источников, что 100 лет назад белые составляли около 35 % населения планеты, 50 лет назад — 20 %, 25 лет назад — 15 %, а сегодня — примерно 8 %. В подписи к «графику» автор поста написал, что белые должны «вернуть себе свои страны» и он призывает к «отказу от терпимости и самоубийственной эмпатии».

Ранее отец Илона Маска заявил, что дети американского предпринимателя появились на свет благодаря ЭКО. Эррол уточнил, что пара сознательно хотела именно близнецов или тройняшек, поэтому выбрала ЭКО — путь, который сегодня нередко выбирают состоятельные люди. Он также опроверг слухи, будто Илон стремился родить только мальчиков: по его словам, у сына есть и дочери, и все дети для него одинаково ценны.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

