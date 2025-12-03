Маск предупредил об угрозе вымирания белого населения Земли

Ранее отец Илона Маска заявил, что дети американского предпринимателя появились на свет благодаря ЭКО. Эррол уточнил, что пара сознательно хотела именно близнецов или тройняшек, поэтому выбрала ЭКО — путь, который сегодня нередко выбирают состоятельные люди. Он также опроверг слухи, будто Илон стремился родить только мальчиков: по его словам, у сына есть и дочери, и все дети для него одинаково ценны.