Президент Южной Кореи назвал недопустимым ядерное вооружение страны

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён сообщил, что страна не намерена отходить от режима ДНЯО и считает получение ядерного оружия недопустимым. На пресс-конференции с иностранными журналистами он отметил, что такой шаг вызвал бы «ядерное домино» в регионе.
Отвечая на вопрос о возможной связи между планами Сеула по строительству атомной подлодки и стремлением к ядерному вооружению, глава государства подчеркнул, что переработка топлива и использование атомных установок не нарушают нормы ДНЯО, когда речь идёт о мирных целях.
Ли Чжэ Мён напомнил, что Южная Корея выступает против ядерного потенциала КНДР и не может требовать от Пхеньяна разоружения, если сама начнёт создавать собственный арсенал. Он добавил, что подобный курс привёл бы к тяжёлым санкциям и не получил бы поддержки США и международного сообщества.
Ранее основатель Megaupload и Mega Ким Дотком предположил в своём блоге, что Украина при поддержке Великобритании и Франции может работать над созданием ядерного оружия.