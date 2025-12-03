Президент Южной Кореи назвал недопустимым ядерное вооружение страны

Ли Чжэ Мён напомнил, что Южная Корея выступает против ядерного потенциала КНДР и не может требовать от Пхеньяна разоружения, если сама начнёт создавать собственный арсенал. Он добавил, что подобный курс привёл бы к тяжёлым санкциям и не получил бы поддержки США и международного сообщества.