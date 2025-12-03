Ричмонд
Котенок: бойцы РФ форсировали Бахмутовку и зашли в Свято-Покровское

По информации источников, российские военные продвинулись в юго-восточной части села.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся на северском направлении российские штурмовики прорвались в село Свято-Покровское, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Южнее Северска наши штурмовые группы форсировали р. Бахмутовка, выбили ВСУ из опорного пункта на берегу и вошли в Кирово (Свято-Покровское)», — написал он.

По информации источников, российским военным удалось продвинуться в юго-восточной части села.

Котенок сообщил также об атаках подразделений РФ на позиции ВСУ в Закотном и в окрестностях Платоновки и Северска.

Ранее стало известно о наступлении российских военных на Рай-Александровку под Северском.