Котенок: бойцы РФ форсировали Бахмутовку и зашли в Свято-Покровское

Продвигающиеся на северском направлении российские штурмовики прорвались в село Свято-Покровское, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Южнее Северска наши штурмовые группы форсировали р. Бахмутовка, выбили ВСУ из опорного пункта на берегу и вошли в Кирово (Свято-Покровское)», — написал он.
По информации источников, российским военным удалось продвинуться в юго-восточной части села.
Котенок сообщил также об атаках подразделений РФ на позиции ВСУ в Закотном и в окрестностях Платоновки и Северска.
Ранее стало известно о наступлении российских военных на Рай-Александровку под Северском.