Танзила Нарбаева встретилась с президентом Венгрии — детали переговоров

«В ходе диалога отмечалось, что 2026 год объявлен Годом культуры, науки и инноваций между Узбекистаном и Венгрией, стороны обменялись мнениями по вопросам проведения ряда крупных мероприятий в двух государствах по этому случаю», — говорится в сообщении.