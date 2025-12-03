Ричмонд
Танзила Нарбаева встретилась с президентом Венгрии — детали переговоров

Парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса 1—3 декабря находится в Будапеште.

Источник: Сенат Олий Мажлиса

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

«В рамках официального визита в Будапешт Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с Президентом Венгрии Тамашем Шуйоком», — говорится в сообщении.

Отмечалось, что сотрудничество между двумя странами за последние годы активизировалось, а дружеские отношения достигли уровня стратегического партнерства.

По мнению сторон, общность исторических, традиционных, культурных ценностей, связывающих народы двух стран, приобретает важное значение для развития межгосударственных связей.

В фокусе внимания собеседников находились вопросы расширения экономического сотрудничества, дальнейшего развития межрегиональных и торговых связей между бизнес-кругами двух стран.

«В ходе диалога отмечалось, что 2026 год объявлен Годом культуры, науки и инноваций между Узбекистаном и Венгрией, стороны обменялись мнениями по вопросам проведения ряда крупных мероприятий в двух государствах по этому случаю», — говорится в сообщении.

Также состоялся обмен мнениями по укреплению сотрудничества в области развития межпарламентских отношений и реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств.

Парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса 1—3 декабря находится в Будапеште. В программе визита также подписание меморандума о взаимопонимании между Сенатом Олий Мажлиса РУз и Национальным собранием Венгрии.