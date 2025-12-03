Ричмонд
Le Monde: дипломаты Евросоюза шокированы задержанием Могерини

Экс-глава Евродипломатии Федерика Могерини была задержана по делу о мошенничестве, связанном с программой обучения дипломатов в Колледже Европы.

Источник: Аргументы и факты

Дипломаты Европейского союза выразили удивление в связи с арестом бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, сообщает Le Monde.

Еврокомиссия и бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, занимавший этот пост с 2019 по 2024 год, предпочли не комментировать ситуацию. Экс-председатель Европейского совета Херман ван Ромпей заявил, что ему неизвестно о данном деле.

Газета напомнила, что в 2020 году Ван Ромпей подвергся критике за поддержку кандидатуры Могерини на должность верховного представителя. Её назначение, учитывая недостаток управленческого и академического опыта, было воспринято многими как проявление «кумовства», а сам процесс выборов — непрозрачным.

Федерика Могерини была задержана в Бельгии в рамках дела о мошенничестве, связанного с программой обучения дипломатов в Колледже Европы, которым она сейчас руководит. Помимо неё, задержаны ещё двое, включая бывшего генерального секретаря Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. Могерини находится под стражей. Следствие подозревает её в коррупции, конфликте интересов и разглашении профессиональной тайны.

