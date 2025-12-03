Le Monde: дипломаты Евросоюза шокированы задержанием Могерини

Федерика Могерини была задержана в Бельгии в рамках дела о мошенничестве, связанного с программой обучения дипломатов в Колледже Европы, которым она сейчас руководит. Помимо неё, задержаны ещё двое, включая бывшего генерального секретаря Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. Могерини находится под стражей. Следствие подозревает её в коррупции, конфликте интересов и разглашении профессиональной тайны.