Politico: задержания в Бельгии усугубят конфликт Каллас и фон дер Ляйен

Ситуация вокруг задержаний в Бельгии экс-главы евродипломатии Федерики Могерини и бывшего генсека дипломатической службы Евросоюза Стефано Саннино ещё больше усугубят конфликт Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет газета Politico со ссылкой на источники.