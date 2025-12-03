Ричмонд
Politico: задержания в Бельгии усугубят конфликт Каллас и фон дер Ляйен

Ситуация вокруг задержаний в Бельгии экс-главы евродипломатии Федерики Могерини и бывшего генсека дипломатической службы Евросоюза Стефано Саннино ещё больше усугубят конфликт Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По словам чиновника ЕС, поддержавшего председателя ЕК, «люди, которым не нравится фон дер Ляйен, будут использовать против неё все», как уже было ранее.

По мнению источника издания, несправедливо возлагать на фон дер Ляйен ответственность за «действия всех институтов» ЕС, в том числе за Европейскую службу внешних действий.

Накануне сообщалось, что в Бельгии задержали бывшую главу евродипломатии Федерику Могерини по делу о предполагаемом мошенничестве, а также бывшего генсека дипломатической службы ЕС Стефано Саннино.

Обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних действий в Брюсселе, в Колледже Европы в Брюгге, а также в частных домах в Бельгии прошли в рамках расследования возможного нецелевого использования средств ЕС.

EURACTIV ранее отмечал, что Каллас и фон дер Ляйен находятся в натянутых отношениях.

